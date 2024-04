CdS – Addio Zielinski, il Napoli vuole Sudakov. In alternativa un talento del Bologna

La finestra estiva di calciomercato non è ancora aperta ma il Napoli di Aurelio De Laurentiis ha già parecchi nomi sul proprio taccuino da sondare per la squadra della prossima stagione.

Con l’addio ormai certo di Piotr Zielinski, l’edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che la società campana sta valutando Sudakov ma, in alternativa, può provare a puntare per un centrocampista del Bologna: “A centrocampo il primo obiettivo è la stellina ucraina dello Shakhtar, Sudakov, ma il Napoli è in fila anche per lo scozzese Ferguson del Bologna“.

Georgiy Sudakov piace a molti top club italiani ed europei, tra cui diversi club inglesi e la Juventus. Il centrocampista ucraino, durante questa stagione, ha messo a segno 7 gol e fornito 3 assist in 27 presenze con la maglia dello Shakhtar.

In alternativa c’è Lewis Ferguson, centrocampista del Bologna e della Nazionale scozzese che quest’anno ha collezionato ben 30 presenze in rossoblu, mettendo a segno 6 gol e fornendo 4 assist. Su di lui non solo il Napoli: lo scozzese è una tentazione per diversi club di Premier League e di Liga ma anche per la Juventus.