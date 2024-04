De Maggio: “Italiano ha comunicato alla Fiorentina di voler provare una nuova esperienza, deciderà con calma”

Il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal dell’attuale tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano. L’ex allenatore dello Spezia avrebbe comunicato alla società viola la volontà di lasciare Firenze in estate, e che settimana scorsa ha avuto un colloquio con i suoi avvocati e i collaboratori più stretti. Queste le sue parole: “Italiano ha comunicato alla Fiorentina, e ha poi ribadito a Commisso e Pradè che vuole provare una nuova esperienza. Proprio per questo motivo settimana scorsa ha avuto una riunione con gli avvocati e i suoi più stretti collaboratori, e ha ribadito che non rimarrà alla Fiorentina e vuole decidere con calma il suo futuro”.