Scozzafava: “Mini rivoluzione per il Napoli. Conte stuzzicato dalla piazza”.

Monica Scozzafava giornalista del Corriere Dello Sport ha rilasciato alcune dichiarazioni A Radio Kiss Kiss Napoli sul futuro del club Azzurro e sul presunto arrivo di Antonio Conte. Ecco le sue dichiarazioni : “De Laurentiis vuole Conte sulla panchina del Napoli, già c’è stato un primo contatto qualche mese fa e a quel tempo Conte gli disse che ne avrebbero parlato per la prossima stagione. Nel momento in cui De Laurentiis prende Manna come direttore sportivo sceglie per il Napoli una mini rivoluzione, l’obiettivo è quello di trovare i nuovi Osimhen e Kvaratskhelia. Napoli è una delle piazze che stuzzicano Conte, vuole restare in Italia e stare vicino alla famiglia”.