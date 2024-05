Denis a KKN: “Scamacca lo vedrei bene al Napoli, Lo Celso mi ricorda un azzurro”

German Denis, ex bomber azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Sarà molto difficile sostituire Osimhen. E’ un attaccante completo ed è ambito dai maggiori club europei. Gimenez? E’ uno che fa goal, ma farli in Eredivise è una cosa e in Serie A un altra. Talles Magno? Non lo conosco ma so che è fortissimo tecnicamente. Scamacca a Napoli ci starebbe molto bene, ma molto dipenderà dal nuovo allenatore. Tra Retegui e il Cholito tengo il secondo, è più forte tecnicamente e poi mi piace di più. A centrocampo Lo Celso farebbe molto comodo agli azzurri. E un ottimo calciatore, mi ricorda tanto Gargano nel modo di giocare”.