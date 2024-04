Impallomeni: “Io credo il Napoli debba dare una sterzata e potrebbe essere questa la destinazione di Conte”

Il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato ai microfoni di Tmw Radio, nel corso del programma Maracanà, dove si è parlato anche di Conte al Napoli. Secondo Impallomeni la società azzurra ha bisogno di una sterzata dopo la stagione negativa che sta per finire, e per questo ha bisogno del tecnico salentino. Queste le sue partite: “Conte non credo possa essere un obiettivo per la panchina della Juventus. Credo che il Napoli debba dare una sterzata e potrebbe per questo essere quella la destinazione. Credo invece che alla Juventus tutti possano essere d’accordo con Motta”.