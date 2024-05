Impallomeni: “Ad oggi per Conte il Napoli potrebbe essere una piazza accattivante”

Stefano Impallomeni, ex calciatore ed oggi giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione Maracanà, in onda su Radio Goal. Si è parlato a proposito del futuro di Antonio Conte, più volte accostato al Napoli. Di seguito, le sue parole.

“Le voci su Conte al Chelsea? Potrebbe rilanciare una squadra che sta facendo male. Hanno investito tanti soldi ma i risultati non si sono visti. Non so quanta voglia abbia di tornare a Londra, ma il Chelsea non si rifiuta così, potrebbe esserci un momento di riflessione. Il Napoli oggi potrebbe essere più accattivante. Poi si parla tanto del suo carattere, che è difficile che si possa mediare con lui delle sue esigenze non solo economiche, ma forse si romanza troppo. Lui vuole sapere di sicuro quanto può garantirgli un club nel breve periodo, nel biennio o nel triennio”.