Satin, ex agente Koulibaly: “Senza Kim e Koulibaly la difesa perde tanto. Un ritorno del senegale? Vi spiego”

Bruno Satin, ex agente di Koulibaly, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Si Gonfia la Rete, programma in onda su Radio CRC: “La difesa del Napoli? Non voglio dire che è solo colpa di questo reparto o dei centrali, perchè una squadra di calcio dipende da tante cose. Vero è che manca un po’ di velocità, che calciatori come Koulibaly prima e Kim poi garantivano. Adesso è più difficile giocare con la difesa alta come molti allenatori vogliono. Bisogna adattarsi alle caratteristiche dei giocatori che si hanno in rosa, è quella azzurra è molto competitiva”.

Un ritorno di Koulibaly? “Se decidesse, per amore della piazza, di giocare gratis potrebbe anche tornare. Ha un grande legame con la città e con il club. Comunque non credo ad oggi che sia una possibilità reale”.