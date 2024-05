Jacobelli: “Nuovo allenatore Napoli? Dipenderà dalla posizione in classifica. Due sono più probabili di altri”

Xavier Jacobelli, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione Si Gonfia La Rete, in onda su Radio Crc.

“Conte, Pioli o Gasperini per la panchina del Napoli? Bisogna capire esattamente quali saranno le posizioni finali del Napoli al termine del campionato. Gli azzurri devono credere alla possibilità di partecipare ad una coppa europea fino alla fine, questo può spostare gli investimenti di mercato. Per quanto riguarda Gasperini, c’è il fatto che l’Atalanta voglia prolungare fino al 2026 il suo contratto, consolidando il rapporto tra Gasperini e la società. Credo che Conte e Pioli possano essere i più papabili per la panchina del Napoli. Diversi tecnici saranno al centro del mercato in estate. Se De Laurentiis dovrebbe lasciare qualche quota di potere se arrivasse Conte? Conoscendo la metodologia di lavoro dell’allenatore e soprattutto quanto esiga il rispetto della sua piena autonomia decisionale, si tratterebbe anche di una svolta tra i rapporti tra il presidente del Napoli e i tecnici che hanno guidato il Napoli”.