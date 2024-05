Politano tra i candidati per il premio di miglior giocatore del mese di aprile. I dettagli

Matteo Politano, calciatore del Napoli, è stato candidato dalla Lega Serie A come potenziale calciatore del mese di aprile. In questo infatti, è risultato in grande spolvero, siglando due bellissimi gol rispettivamente a Monza e Frosinone. La concorrenza è di tutto rispetto e vede dei calciatori che si sono distinti alla grande. Uno di questi è Hakan Calhanoglu, tra i principali protagonisti del ventesimo scudetto dell’Inter. C’è anche Paulo Dybala, andato in gol proprio contro gli azzurri su calcio di rigore. Si susseguono gli ottimi Ademola Lookman, mattatore dell’Atalanta, Luis Alberto, rinato sotto la nuova gestione di Igor Tudor e Albert Gudmunsson, guastatore del Genoa.