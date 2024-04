Criscitiello: “Prima c’era il Milan in pole per Conte, ora le cose sono cambiate”

Antonio Conte è l’obiettivo principale del Napoli per la panchina il prossimo anno. Tanti ostacoli da superare per avere il sì del tecnico che ha estimatori sparsi in tutta Europa. In Italia l’unica insidia è rappresentata dal Milan, ma secondo quanto dichiarato dal giornalista Michele Criscitiello a Sportitalia i rossoneri si sono defilati: “In Passato la priorità di Antonio Conte era il Milan, ma la società visti anche i recenti risultati sta facendo ragionamenti diversi”. Il desiderio di Conte e famiglia è di restare in Italia e al momento il Napoli rappresenta l’unica strada percorribile per farlo.