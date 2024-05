Nuovo allenatore del Napoli: cambio radicale o mantenimento del 4-3-3?

Come ben noto da tempo, il Napoli è alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione. Stando alle ultime indiscrezioni, i principali favoriti per ricoprire il delicato ruolo sono Antonio Conte e Stefano Pioli. Entrambi avrebbero dato piena disponibilità ad Aurelio De Laurentiis, al quale spetta la decisione finale. Il tecnico salentino è il sogno dei tifosi, oltre che quello con le richieste più importanti. Mentre l’attuale allenatore del Milan presenterebbe un profilo più in linea con le esigenze della società (specie per la questione modulo), pur avendo minor blasone rispetto al suo collega. Queste motivazioni hanno aperto una riflessione: vale la pena scegliere un nome altisonante pur mettendo a rischio il progetto precedentemente costruito? Oppure è meglio insistere su basi coltivate negli ultimi anni nonostante potrebbero aver perso di efficacia?

Lungi da qualsiasi discorso su pregi e difetti, Antonio Conte è indubbiamente il sogno principale per la panchina azzurra. L’ex Juventus, infatti, è un professionista al quale interessa solo la vittoria. Il suo approccio porterebbe da subito mentalità vincente ai calciatori, orfani di una guida motivazionale come lo era Spalletti. La sua grinta, permetterebbe di recuperare immediatamente anche gli elementi più sfiduciati, e così di lottare subito per il titolo. L’ideale per una società che ha un forte bisogno di ricostruire, ma anche l’imperativo di mantenersi in certe zone di classifica. Inoltre, il suo fervente approccio sarebbe fortemente gradito alla piazza, che vedrebbe in lui un vero e proprio leader. Questo senza tener conto del suo palmares di assoluto rispetto.

Stando a questo discorso, non ci sarebbe scelta migliore per la dirigenza. Tuttavia, ci sono alcuni aspetti che hanno frenato De Laurentiis dallo sferrare l’affondo decisivo. Il principale dubbio relativo a questa operazione è quello legato al modulo. Negli ultimi anni, la società ha prediletto allenatori che giocassero con il 4-3-3, mentre l’ingaggio di Conte significherebbe passare sicuramente alla difesa a 3. Inoltre, il tecnico avrebbe carta bianca sul mercato in aggiunta ad un triennale di 8 milioni annui. Una scelta economicamente molto dispendiosa che segnerebbe un vero e proprio cambiamento nella progettualità del Napoli. Vanno però sfatati alcuni falsi miti (duri a morire) sulla sua figura.

Al contrario di quanto si pensa comunemente, l’ex Chelsea non è un uomo necessariamente alla ricerca di calciatori molto costosi. Nella sua storia, ha voluto alla sua corte degli uomini prima di tutto funzionali. Ovvio, in alcuni casi si tratta di elementi con un cartellino o un ingaggio di primo livello. Però, in una situazione quella partenopea, può puntare su profili da far esplodere. Soprattutto perché è reduce da un’esperienza non esaltante al Tottenham, e non può pretendere troppo. Da questo punto di vista, Napoli può essere il palcoscenico ideale per il suo rilancio.

Giocando, si può ipotizzare quali elementi potrebbero arrivare sotto la sua guida. Con ogni probabilità, un difensore di alto livello, un terzino fluidificante (se non due), un centrocampista muscolare e una punta preferibilmente fisica. Non è da escludere l’acquisto di un’ala predisposta al lavoro tattico. Fare nomi è però inutile, visto che l’arrivo del tecnico non è ancora certo. In ogni caso, si tratterà di un mercato rivoluzionario e che cambierà volto alla squadra, oltre che mentalità. Si passerà da una ricerca del gioco ad una improntata a conseguire il risultato.

Falso problema infine è anche quello della gestione degli esterni/seconde punte. Nel corso degli anni, Conte ha saputo utilizzare sia il 3-5-2 che il 3-4-3. In base al materiale di cui disporrà, potrà scegliere quale modulo si adatta al meglio alle potenzialità della rosa. Ad esempio, ha utilizzato il secondo nelle sue esperienze in Premier, avendo a disposizione esterni di gran livello come Eden Hazard prima e Son Heung-min poi. Khvicha Kvaratskhelia può essere tra le ali valorizzate dal tecnico. Ma, con a disposizione un gran numero di esterni e mezze punte, per l’allenatore ci saranno tanti grattacapi su chi schierare e chi lasciare in panchina. Un uomo con la sua intelligenza calcistica sicuramente non rimarrà confinato ad un solo sistema di partenza.

In conclusione, la scelta di Conte sarebbe un vero e proprio cambio di rotta, anche parecchio coraggioso, nelle scelte dirigenziali del Napoli. Non sarebbe più necessario scegliere una guida da progetto, ma una in grado di portare subito alla vittoria, anche senza badare a spese. Dopo anni in cui si è predicato il 4-3-3 ed un calcio offensivo, oltre che l’attenzione maniacale ai bilanci, sarebbe un vero e proprio colpo di scena. Cambierebbero davvero tante cose, ed è il motivo per cui Aurelio De Laurentiis non è convinto al 100% del suo ingaggio.

Stefano Pioli invece, ha un profilo molto differente da quello del suo collega. Non è l’uomo che permetterebbe di vincere al primo colpo, ma consentirebbe di ricostruire con più calma, seguendo una linea precisa e condivisa con la società. Da parte sua, infatti, c’è una maggior predisposizione ad adattarsi al materiale a disposizione, qualità ampiamente dimostrata al Milan. Nei suoi anni rossoneri, ha valorizzato ciò che aveva tra le mani portandolo a rendere anche oltre il proprio reale valore. Un esempio lampante è lo scudetto vinto nella stagione 2021/22: un capolavoro di gestione per le condizioni in cui è arrivato ed il livello dei calciatori da lui allenati, oltre che per i numerosi infortuni.

Dunque, da parte sua ci sarà maggior versatilità sul mercato, al quale parteciperebbe con forte presenza anche la società. In caso venisse scelto lui, verrebbero acquistati dei profili sulla falsa riga di quanto il Napoli ha fatto nelle ultime stagioni. Un modello che, se eseguito bene, può portare le sue soddisfazioni. Ciò naturalmente dipenderà anche da quanto saprà fare il futuro Ds Giovanni Manna. La sua figura, con un tecnico come Pioli, potrebbe essere molto esaltata.

Per quanto riguarda la progettualità, con il tecnico emiliano si punterà al piazzamento. L’obiettivo principale sarebbe quello di ritornare in Champions League e contemporaneamente di costruire una nuova base, che poi potrebbe venir esaltata al massimo da un nuovo cambio in panchina nei prossimi anni. Poi, tutto può accadere. Non a caso, Pioli ha dimostrato di essere in grado di vincere un tricolore, nonostante non sia il primo nome che viene in mente se si parla di top del mestiere. Chissà, se le cose dovessero girare bene, già nel giro di pochi anni, si potrebbe tornare a sognare in grande.

In sintesi, la scelta di Pioli equivarrebbe a proseguire su una strada societaria percorsa durante tutta l’era De Laurentiis. Quando questa è stata tracciata bene, ha portato i suoi risultati. Il dubbio più grande però sta nel capire se il 4-3-3 gioco e fantasia sarà ancora futuribile. Perché questo possa avere ancora successo, servirà eseguire il mercato alla perfezione. Non bene o alla grande. Molti calciatori potrebbero cambiare aria, e insistere nel riproporre con qualsiasi allenatore lo stesso. sistema potrebbe essere problematico. Questa tematica non va assolutamente sottovalutata nella scelta finale.

In conclusione, alla società toccherà una scelta importante: rischiare scegliendo un profilo che potrebbe garantire maggiori probabilità di successo ma non in linea con le proprie idee oppure andare sul sicuro? La tentazione Conte è forte e molto golosa, ma un profilo come quello di Pioli non va sottovalutato, specie da parte di una società che ha sempre lavorato in un certo modo. Al quesito in questione è molto difficile dare una risposta. Ora la palla passa alla dirigenza, che dovrà effettuare una scelta molto più delicata di quanto si pensi. Poi, a giochi fatti, quando il nome del nuovo allenatore sarà svelato, si potranno fare le prime ipotesi sulla nuova stagione. Perché stavolta non si può fare il mercato con leggerezza.

La società ha esaurito le sue possibilità di sbagliare. Un’altra stagione fallimentare può pesare fortemente sul prestigio, sulle casse e soprattutto sulle ambizioni future. Un altro motivo per cui il nuovo allenatore va scelto con sicurezza, senza lasciarsi abbandonare a suggestioni insostenibili oppure insistere su idee che andrebbero evolute. Le altre squadre non stanno a guardare, e sono a caccia dei rinforzi per provare a contrastare l’Inter o anche solo per stabilizzarsi nelle zone nobili della classifica. E anche il Napoli non dovrà venir meno, altrimenti correrà il rischio di essere scavalcato per lungo tempo, non solo per una stagione.