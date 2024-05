Il Roma – Sostituto di Osimhen, spunta Denkey del Cercle Brugge. I dettagli

E se il sostituto di Victor Osimhen arrivasse dal Belgio? Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Roma, il Napoli starebbe seguendo l’attaccante Kevin Denkey, centravanti togolese classe 2000 in forza al Cercle Brugge. Nel suo bagaglio tecnico non mancano velocità, tecnica, potenza e fiuto del gol. Nel corso della sua stagione, ha siglato 25 gol in 33 partite: una cifra che nei campionati europei lo pone al di sotto solo di Harry Kane. La società belga però, è satellite del Monaco, che potrebbe avere un favoritismo, a meno che non arrivi un’offerta molto importante, sicuramente non inferiore ai 20 milioni di euro. Secondo quanto riportato, il capo scouting del Napoli Maurizio Micheli potrebbe aver fatto un sondaggio per quanto riguarda il suo nome. Stesso discorso per il Milan. Il capo scout Geoffrey Moncada, infatti, avrebbe consigliato un sondaggio per lui.