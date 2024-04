I tifosi non hanno dubbi: è Kvara l’MVP di marzo per gli azzurri

La SSC Napoli ha annunciato sul suo canale ufficiale l’MVP di marzo: “Khvicha Kvaratskhelia eletto MVP di Marzo dai tifosi del Napoli. Attraverso la votazione sull’app ufficiale del Napoli, i sostenitori azzurri hanno premiato l’attaccante georgiano come miglior giocatore del mese. A Marzo Kvara si è reso protagonista con giocate di grande spessore, facendosi apprezzare ancora una volta per i suoi colpi di genio. Il numero 77 è il primo calciatore azzurro ad aver vinto per due mesi consecutivi l’MVP in questa stagione”.

Complimenti a Kvara, MVP di Marzo powered by MSC!