Orsi: “Conte o Gasperini? C’è una grande differenza. Al Napoli quest’anno è mancata la personalità di un allenatore”

Nando Orsi, opinionista Sky, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte soffermandosi sul prossimo allenatore del Napoli.

Queste le sue parole: “Secondo me la questione tecnica è abbastanza importante. Perché se arrivasse Conte, il Napoli dopo anni dovrebbe passare da una difesa a 4 ad una a 3 e in questo caso bisognerebbe trovare dei giocatori adatti, laddove ci siano. Quindi trovare i due quinti, gli esterni, e sapere cosa farà Kvaratskhelia in un contesto tattico come quello di Conte; capire gli esterni cosa faranno. In sostanza bisogna valutare anche la questione tecnica oltre che la personalità di Conte e l’ingaggio. A me pare che quest’anno al Napoli sia mancata la personalità di un allenatore e forse questa deve essere una delle cose primarie da considerare per il futuro. E il profilo di Conte è importante, indipendentemente se piaccia o meno. Tra Conte e Gasperini c’è una grande differenza. Con il primo dovresti fare una sorta di instant team mentre con Gasperini il Napoli deve fare un progetto più a lungo termine e tifosi e società devono avere più pazienza. I due apparentemente sono uguali ma come prospettive sono diversi. Svilar, il portiere della Roma, è un grande estremo difensore che sta ripagando De Rossi che lo ha scelto. La fotografia della stagione del Napoli è il gol di Abraham al 90′. Perché la partita con la Roma è stata la migliore del Napoli in questa stagione“.