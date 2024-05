L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul prossimo Ds degli azzurri Giovanni Manna. Secondo il quotidiano Aurelio De Laurentiis vuole pochi teatrini e trattative che si tirano per le lunghe per la prossima sessione di mercato. In suo soccorso sta per arrivare Giovanni Manna, che sarà il nuovo direttore sportivo del Napoli. Manna, il DS in pectore, ha un suo piccolo elenco di operazioni che potrebbero essere concluse velocemente.