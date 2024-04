Sky Sport – Infortunio Olivera, lesione di basso grado: i tempi di recupero

Non ottime notizie dall’infermeria del Napoli: Mathias Olivera, dopo essere stato sostituito durante l’ultimo impegno contro il Monza per problemi muscolari, è stato sottoposto ad esami diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia destra.

Stando a quanto riportato da Sky Sport, per il terzino uruguayano si tratterebbe di una lesione di basso grado e, dunque, i tempi di recupero non saranno lunghi: “Per Olivera tempi di recupero di circa 10-15 giorni, il terzino salterà sicuramente il Frosinone, probabilmente anche l’Empoli ma proverà a tornare in tempo per la sfida contro la Roma”.