Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del La Stampa Antonio Conte si sta prendendo tempo per decidere che squadra allenare per la prossima stagione. In prima fila c’è il Napoli che dopo una stagione fallimentare dovrà fare una vera e propria rifondazione. De Laurentiis sta contattando da molto tempo Conte ma l’ex Tottenham attende una mossa da parte del Milan.