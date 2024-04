L’ex Napoli Emanuele Giaccherini è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per commentare il goal di Osimhen.

Ecco le sue parole: “Il Napoli ha dimostrato nel secondo tempo di dare una reazione davvero importante e di giocare da campioni d’Italia con una mentalità totalmente diversa. Sul goal di Osimhen posso dire che è un gesto possibile solo per pochi calciatori al mondi, non per tutti. Per lo stacco e la dinamica mi ha ricordato la rete di Cristiano Ronaldo contro la Sampdoria”.