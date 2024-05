Cosa serve al Napoli per garantirsi un posto in Europa?

Il Napoli, attualmente a 9 punti di distanza dalla zona champions, deve sperare in un declino di prestazione da parte di Roma, Lazio e Atalanta che però ha una partita in meno per via del match rimandato contro la Fiorentina, a pari punti con il Napoli. A quattro giornate dal termine i partenopei hanno a disposizione 12 punti e dovranno affrontare Udinese, Bologna in casa, scontro diretto con la Fiorentina a Firenze e il Lecce.

Avversari abbordabili sotto tutti i punti di vista perchè nonostante abbiamo perso un pò di punti per strada, abbiamo l’occasione di ritrovarci e sistemare al meglio questa stagione che si può quasi definire “fallimentare”. Al Napoli di quest’anno è mancato un buon allenatore, il senso di rivalsa e un pò di coraggio di affrontare anche le partite più facili a testa alta. Il destino degli azzurri sarà probabilmente la Conference League o l’Europa League dato che per arrivare in UCL, il Napoli deve vincere tutte le partite mentre la Roma e l’Atalanta in 4 giornate dovranno fare massimo 2 punti.

Ha fatto differenza tra l’anno dello scudetto e l’anno corrente, la mentalità dei giocatori che lo scorso anno non avevano niente da perdere con gli addii di Insigne, Mertens, Koulibaly, Ospina e Fabian Ruiz sono stati presi sottogamba mentre quest’anno avevano il peso di uno scudetto vinto dopo ben 33 anni e dovevano difendere il titolo promettendo uno sforzo maggiore.