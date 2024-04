Flores: “Europa? Meglio affrontare senza coppe la prossima stagione”

L’ex calciatore Antonio Florio Flores ha commentato l’andamento del Napoli e le sue considerazioni per il futuro, in particolare per la questione europea, l’argomento più gettonato di questo periodo. Per Flores sarebbe meglio evitare le coppe per permettere ai calciatori di riprendere forma fisica e tornare all’andamento dello scorso anno:

“Col Monza il Napoli ha fatto valere la sua enorme qualità e fa quasi rabbia per quello che poteva essere e non è stato.” rivela ai microfoni di OttoChannels, “La qualificazione in Europa League non sarebbe una grande cosa: io l’ho fatta con l’Udinese ed è uno strazio, perché ti toglie energie notevoli: spesso giochi il giovedì sera in campi freddi, si torna a casa, distrutti, di venerdì a pranzo e quindi c’è solo il sabato per preparare la gara di campionato. Per me sarebbe meglio affrontare senza coppe la prossima stagione, visto che non c’è la possibilità di andare in Champions. L’Europa League diventa importante per tutti“