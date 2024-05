Post-Osimhen, Gazzetta rivela i due nomi più probabili: i dettagli

L’addio di Victor Osimhen è ormai certo e imminente: la stagione sta per concludersi e in estate solo uno tra i vari club concorrenti alla corsa per il bomber nigeriano raggiungerà il traguardo dell’acquisto. Dopo 4 stagioni al Napoli, Osimhen lascerà un importante vuoto nell’attacco azzurro, che sarà da riempire al meglio. Aurelio De Laurentiis, insieme al suo team, sta già lavorando al suo sostituto e come rivelato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, i nomi più papabili sono due: Artem Dobvyk e Jonathan David. Ecco le parole del quotidiano:

“Osimhen attende di trovare la pretendente disposta a sborsare l’ingente cifra della clausola rescissoria, tra i 120 e i 130 milioni. A Castel Volturno, comunque, si lavora alla ricerca di una punta alla quale affidare le responsabilità più ingenti in fase di realizzazione. Dovbyk del Girona e David del Lilla al momento sono i nomi valutati, ma le relative trattative non state ancora avviate“.