Nuova idea di De Laurentiis per la difesa: chi è Spileers del Bruges

Il Napoli, nella stagione attualmente in corso, ha dimostrato in più occasioni le sue varie difficoltà difensive e per questo motivo è alla ricerca di un nuovo centrale pronto a riportare solidità nel settore per la prossima stagione. Lo staff di De Laurentiis sta osservando un talento del Club Bruges: si tratta del 2005 Jorne Spileers, difensore belga che, come riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe stato visionato dal vivo proprio dagli osservatori del club azzurro. Ecco riportare le parole utilizzate dal quotidiano:

“Il mercato non può entrare ancora nel vivo, tuttavia le attività di scouting del Napoli proseguono senza sosta. Giovedì scorso, infatti, un osservatore del club è stato inviato al Franchi per la sfida di Conference League tra Fiorentina e Club Bruges, così da poter analizzare da vicino Jorne Spileers, difensore centrale classe 2005 dei belgi. Spileers è uno dei talenti più promettenti del calcio europeo nel suo ruolo. Ha già collezionato 55 presenze con la squadra che l’ha formato fin dalla tenera età. Si tratterebbe di un’operazione che si può inquadrare presumibilmente tra i 5 e i 10 milioni di euro, se compiuta in tempi brevi, e non sarebbe eventualmente l’unica per il Napoli nel reparto“.