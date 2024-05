Nomi forti per il post-Zielinski, ecco chi potrebbe arrivare

Come risaputo, Zielinski lascerà Napoli dopo ben 8 stagioni e il ruolo da coprire è importante. Saranno in molti a partire questa estate soprattutto a centrocampo, oltre il polacco, in partenza ci sono anche Demme, quinto per stipendio più alto, non si conoscono ancora le volontà di Gaetano quando rientrerà dal prestito ed inoltre non verranno riscattati Traorè e Dendoncker.

I nomi più plausibili che dovrebbero sostituire il polacco sono Luis Alberto, in uscita dalla Lazio, vuole cambiare aria, piace anche Samardzic e Ferguson. Da menzionare anche il ritorno dal prestito di Folorunsho che sta disputando una stagione ricca di soddisfazioni personali. Da tenere d’occhio anche Guido Rodriguez dal Real Betis che può giocare in mediana ma molto dipenderà dalle istruzioni del nuovo allenatore.