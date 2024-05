Udinese-Napoli, Kvara a rischio: il possibile sostituto (o sostituti)

Udinese-Napoli è alle porte e gli azzurri si trovano già a Udine per la partita di domani, 6 maggio, alle ore 20:45, una partita che ricorda il famoso scudetto.

L’attaccante georgiano, Kvaratskhelia, sembra però a rischio. A sostituirlo potrebbe essere Giacomo Raspadori, che quest’anno ha regalato emozioni con i suoi gol (decisivo con la Juventus e l’Union Berlin, oltre al gol da record contro il Monza, proprio in sostituzione al georgiano). Raspadori però ha svolto un allenamento personalizzato seppur in campo. Nel caso in cui anche lui fosse out, la terza scelta ricadrebbe su Lindstrom o Ngonge.