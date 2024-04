Paolo Cannavaro ha rilasciato un’intervista a Tuttomercatoweb.

Ecco le sue parole sulla stagione del Napoli: “Io credo che sia complicato, ora come ora, approdare in Champions League. Quella del Napoli è stata un’annata particolare e difficile, ma non credo sia giusto tuttavia addossare le colpe ai tre tecnici che si sono seduti sulla panchina azzurra. La colpa va data anche ai calciatori, che non sono riusciti a rendere”.