Tardelli: “Uno tra Juan Jesus e Acerbi mente, ma nella vicenda sono mancati onestà e coraggio, ma soprattutto la verità”

L’ex campione del Mondo 1982 Marco Tardelli ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport in merito alla vicenda che ha visto coinvolti Juan Jesus e Acerbi. Queste le sue parole: “Il brasiliano è rimasto frustato dal fatto che sia stato etichettato come bugiardo, mentre Acerbi lo è perché il dubbio resta. La cosa sicura è che in questa vicenda sono mancati onestà e coraggio, ma soprattutto la verità. Evidente che qualcosa ci sia stato e hanno perso tutti: lo sport, l’inclusione, ma soprattutto i due giocatori, gli unici che sanno la verità. Uno dei due di certo mente, e sono loro sanno chi sia”.