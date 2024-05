Da Roma – Luis Alberto al Napoli? Si può pensare ad uno scambio, lì ci sono tanti giocatori che interessano alla Lazio!

A 1 Football Club, programma radiofonico di 1 Station Radio, è intervenuto Augusto Sciscione. Il giornalista di noibiancocelesti ha commentato il momento della Lazio. In particolare, si è soffermato sul futuro di Luis Alberto, centrocampista che piace molto al Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Luis Alberto può andare ovunque. Tuttavia, dipenderà più dalla Lazio la decisione di terminare il rapporto con lo spagnolo che dal giocatore stesso. Il calciatore può cambiare idea in qualsiasi momento. Non credo andrà gratis in qualche squadra italiana. Si potrebbe pensare ad uno scambio con gli azzurri, che hanno giocatori che possono interessare alla Lazio”.