Monza-Napoli, Europa ancora da sperare

La stagione non è conclusa e il Napoli non ha ancora detto addio all’Europa. Mancano ancora otto partite da giocare e sia il presidente De Laurentiis che i calciatori non sono disposti a mollare.

Non manca il supporto dei tifosi che hanno reso sold-out il settore ospiti dell’U-Power Stadium per la partita Monza-Napoli già da settimane, seppur con una muta protesta. De Laurentiis ha, invece, fatto visita due volte al campo di Castelvolturno, nella speranza di chiudere la stagione col massimo impegno.

Il Napoli prova oggi a ripartire con Kvaratskhelia, la cui mancanza contro l’Atalanta è stata molto sentita, soprattutto per mancanza di dribbling. Calzona prova a puntare anche sui più rappresentativi, spunta dunque Zielinski nella formazione della partita di oggi.