Lecce-Atalanta – Le formazioni ufficiali del match delle 18

Alle ore 18 ci sarà al ‘Via del Mare’ di Lecce la prima sfida di questo sabato di Serie A, che vede contro la squadra giallorossa e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. La squadra pugliese non ha più nulla da giocarsi, che dopo essersi salvato settimana scorsa aspetta solo di sapere il piazzamento finale in quest’annata. I neroazzurri invece arrivano dalla bruciante sconfitta subita in Coppa Italia contro per mano della Juventus, e proverà a consolidare il quinto posto in classifica considerando i 3 punti di vantaggio sulla Roma. In attacco i bergamaschi provano l’asse Scamacca-El Bilal Toure, supportati dal russo Miranchuk. Dall’altra parte Gotti sceglie la coppia Krstovic-Piccoli. Queste le formazioni ufficiali del match:

Lecce – Falcone; Gallo; Pongracic; Baschirotto; Gendrey; Dorgu; Ramadani; Berisha; Gonzalez; Krstovic; Piccoli

Atalanta – Musso; Bonfanti; Hien; Toloi; Zappacosta; Scalvini; Pasalic; Hateboer; Miranchuk; Scamacca; Toure