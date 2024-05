Ultim’ora – De Zerbi lascia il Brighton a fine stagione: domani contro il Man United l’ultima con gli inglesi

Incredibile l’annuncio dato sul sito Twitter del Brighton, che ha ufficializzato che il tecnico italiano Roberto De Zerbi lascerà il club inglese. Domani contro il Manchester United l’ex Sassuolo allenerà per l’ultima volta il club che ha portato a giocare per la prima volta in Europa. Ricercato da molti top club internazionali, con lui potrebbe avere ufficialmente il valzer delle panchine, considerando l’interessamento anche del Bayern Monaco e del Milan. Questo il tweet: “Brighton & Hove Albion has confirmed that head coach Roberto De Zerbi will leave the club after tomorrow’s final Premier League match of the season against Manchester United“.

https://twitter.com/OfficialBHAFC/status/1791840024788447296?t=SZUI42A9e7ouwjn1nLIM2g&s=08