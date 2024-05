CdS – Giorni decisivi per il nuovo tecnico: ADL attende Gasperini, Conte pronto al sorpasso

Settimane decisive per Aurelio De Laurentiis per decidere a chi affidare il nuovo Napoli e da quale progetto tecnico ripartire.

Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il patron del Napoli ha messo in pole il tecnico dell’Atalanta Gianpiero Gasperini ma pronto a puntare tutto su Antonio Conte in caso di risposte negative: “De Laurentiis sta aspettando la finale di Europa League dell’Atalanta per poter finalmente sciogliere i dubbi sul futuro allenatore. La pole di Gasperini resiste ormai da settimane, Conte insegue pronto al sorpasso in caso di ostacoli a sorpresa”.

Ma ADL vuole affidare la squadra ad un allenatore che sa fare bene il suo lavoro e da cui ripartire per risollevare il club: “Il nuovo tecnico azzurro, comunque vada, sarà una figura di personalità e spessore, non solo dal punto di vista tattico. Quello che serve per voltare pagina e ripartire, come ha annunciato il presidente”.