Il giornalista Gaetano Imparato ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli di Antonio Conte. Queste le sue parole: “Ho visto la prima vittoria di Conte da allenatore, quando allenava il Bari lo andavo spesso a seguire per la Gazzetta dello Sport. Lì era solamente un ex calciatore che aveva da poco iniziato a fare l’allenatore, e inventò una quadra ultraoffensiva, ovvero il 4-2-4. All’epoca non era nessuno, mi davano dello juventino solo perché come allenatore mi piaceva”.