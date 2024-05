Varriale: “De Zerbi a fine stagione lascia il Brighton, potrebbe essere lui il nome a sorpresa per la panchina azzurra?”

Il giornalista Enrico Varriale sul proprio profilo twitter ha commentato la notizia dell’addio al Brighton di Roberto De Zerbi. Il Napoli è ancora alla ricerca di un allenatore, per questo la domanda del giornalista è se potesse essere lui il colpo a sorpresa per la panchina azzurra da parte del patron Aurelio De Laurentiis. Queste le sue parole e il suo tweet: “A fine stagione De Zerbi lascerà il Brighton. Potrebbe essere lui il nome a sorpresa che ADeLaurentiis potrebbe tirar fuori per la panchina del @sscnapoli?”.

