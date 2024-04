Milan-Lecce – I rossoneri strapazzano il Lecce grazie anche alla superiorità numerica, 3-0 per i ragazzi di Pioli

A San Siro il Milan batte il Lecce e consolida il secondo posto in classifica dietro l’Inter di Simone Inzaghi. Per i ragazzi di Stefano Pioli arriva subito il vantaggio col gol al 6′ minuto di gioco da parte di Pulisic, e al 20′ minuto è subito raddoppio Milan con la rete della punta Olivier Giroud. Poco prima della fine del primo tempo arriva l’espulsione per Lecce, che perde il bomber montenegrino Krstovic per un calcio volante rifilato a Chukwueze, che l’arbitro decide di sanzionare col rosso. I salentini protestano molto per l’accaduto, ma non cambia la decisione dell’arbitro, che manda tutti quanti sotto la doccia. Nel secondo tempo la musica non cambia, i rossoneri continuano ad attaccare e all’ora di gioco trovano la terza rete che mette il punto esclamativo sulla partita, e a segnarla è Rafael Leao.