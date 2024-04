Caravello: “Italiano ha dimostrato di essere da Napoli, da lui si può ripartire così da poter aprire un nuovo ciclo”

L’operatore di mercato Danilo Caravello ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb del Napoli, dell’anno post Scudetto e del possibile nuovo allenatore azzurro. Queste le sue parole: “Dopo un anno di transizione successivamente allo Scudetto, il Napoli ripartirà con un nuovo progetto, e molto probabilmente sia con un nuovo direttore sportivo che un nuovo tecnico. Italiano è sicuramente un nome che ha dimostrato di essere da Napoli, uno dal quale poter ripartire per aprire un nuovo ciclo. L’altro nome in ballo per la panchina azzurra è quello di Conte, che è un top, ma andrebbe a rappresentare una filosofia di lavoro completamente diversa da quella di Italiano. Una volta che si è riusciti a mettere a posto la casella del Direttore, si riuscirà di conseguenza a mettere a posto anche gli altri tasselli”.