Roma-Lazio – Le formazioni ufficiale del derby della Capitale, sfida tra bomber, sarà Lukaku vs Immobile

Alle 18 all’Olimpico di Roma va in scena il derby della Capitale, e ad affrontarsi ci sono la Lazio di Tudor e la Roma allenata da Daniele De Rossi. I giallorossi vogliono i 3 punti per avvicinarsi sempre più al Bologna quarto in classifica, che al momento dista solo 5 punti. I biancocelesti vincendo andrebbero invece a 1 punto dall’Atalanta e a 3 punti dalla squadra giallorossa. De Rossi per questo derby si affida all’esuberanza fisica di Lukaku, e all’estro di Paulo Dybala sull’esterno, mentre dal lato mancino agirà El Shaarawy. Dall’altra parte come punta c’è Ciro Immobile, che viene supportato alle spalle da Isaksen e Kamada. Queste le formazioni ufficiali del match:

Roma – Svilar; Celik; Llorente; Mancini; Angelino; Pellegrini; Paredes; Cristante; Dybala; Lukaku; El Shaarawy

Lazio – Mandas; Gila; Romagnoli; Casale; Marusic; Guendouzi; Vecino; Anderson; Isaksen; Kamada; Immobile