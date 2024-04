Conte-Napoli, Lo Monaco: “Ci sono le condizioni per chiudere, vi spiego”

Il ds Pietro Lo Monaco è intervenuto a Radio KissKiss Napoli per parlare del club azzurro e del suo futuro.

Ecco le sue parole: “Manna si ritrova catapultato a gestire in prima persona una squadra che è tra le prime in Europa, farà un passo lungo e mi auguro che abbia le capacità per poterlo sostenere. Saby Mainolfi della Juve Stabia? Si tratta di un giovane che ha delle ottime qualità, ha fatto bene al settore giovanile della Juve Stabia e potrebbe essere una scelta adeguata per il vivaio del Napoli”.

Poi Lo Monaco ha continuato: “Chi vorrà andar via fa bene ad andare perché tenere controvoglia qualcuno è controproducente. Anche se andare a disputare un’annata peggiore di quest’anno sarà difficile”.

Sulle voci che accostano Conte al Napoli ha poi continuato: “Ci sono delle buone premesse per prenderlo, a lui piace andare a prendere situazioni un po’ difficili, a lui piace costruire e se può farlo in prima persona ancora meglio. Napoli è una piazza ambita da tutti, non tanto per l’appeal, ma per la sua tifoseria e per ciò che esprime la città come passionalità. Ci sono le condizioni per chiudere, affinché possa avvenire questo matrimonio”.