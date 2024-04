Buriani: “Col Monza partita difficile”

Ruben Buriani è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso di Marte Sport Live. Il doppio ex della sfida (è stato centrocampista di entrambe le compagini) ha spiegato che tipo di partita sarà secondo lui. Inoltre, Buriani ha parlato anche del futuro del Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Il Napoli ha avuto una stagione complicata, alternando alti e bassi, ha avuto varie vicissitudini dopo lo scudetto. Non è mai facile ripetersi. Il Monza ha perso a Torino e vorrà riscattarsi ma il Napoli non può certamente cedere di nuovo come ha fatto con l’Atalanta: sarà una partita difficile ma non invalicabile per gli azzurri. Dipende come stanno, sia dal punto di vista mentale che fisico, i calciatori di Calzona. Non è mai semplice ripartire dopo una grossa delusione, ne so qualcosa quando da terzo in classifica con il Milan ci ritrovammo in serie B a causa del calcioscommesse. Per il Napoli sarà meno difficile ricostruire e ripartire, tenendo conto che l’organico del Napoli resta forte e composto da ottimi calciatori. Starà alla società capire da chi ripartire, toccherà al presidente dare manforte al proprio braccio destro e ai propri dirigenti, non può pensare di poter fare tutto da solo, il gruppo se collabora ed è sano diventa vincente”.