Radio KKN – Mazzarri voleva un mercato differente. I dettagli

Walter Mazzarri non è stato per niente soddisfatto della sessione invernale di mercato. Per risollevare le sorti del Napoli, il tecnico di San Vincenzo aveva altri piani rispetto a quelli che sono stati concretizzati dalla società. Aurelio De Laurentiis lo ha accontentato soltanto per gli esterni, facendo vestire la maglia azzurra a Pasquale Mazzocchi.

Nel mercato in entrata, Mazzarri aveva chiesto l’acquisto di Antonin Barak e Sasa Lukic, senza dimenticare Radu Dragusin saltato per la concorrenza del Tottenham. Dulcis in fundo, il tecnico avrebbe voluto fortemente la permanenza di Eljif Elmas. Pare, infatti, che l’ormai ex azzurro godesse della stima di Mazzarri. Sappiamo tutti come è andata a finire. Lo rendono noto i colleghi di Radio Kiss Kiss Napoli.