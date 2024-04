Juve, problemi per Milik. Le ultime su Chiesa

La vittoria in Coppa Italia contro la Lazio ha disteso un po’ gli animi in casa Juventus. Allegri può sorridere: l’allenamento odierno ha visto presente anche Federico Chiesa, finalmente guarito dal leggero attacco influenzale che lo aveva colpito negli ultimi giorni. Problemi, però, per Arek Milik. L’ex Napoli si è allenato a parte. Questo è quanto è stato evidenziato dal report dell’allenamento pubblicato sul sito ufficiale della Juventus. I bianconeri, a +2 sul Bologna, devono difendere il terzo posto nella sfida di domenica sera contro la Fiorentina all’Allianz Stadium.