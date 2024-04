De Maggio – Conte aperto al Napoli, l’ingaggio non è un problema. Spuntano i primi obiettivi

Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis sono in contatto. In particolare, il presidente continua a stuzzicare l’allenatore sull’ipotesi di affidargli la panchina del Napoli. Lui da parte sua, gradisce molto la piazza. È alla ricerca di un progetto stimolante, e apprezza molto quello partenopeo. Lo rivela il giornalista Valter De Maggio, nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Secondo quanto riportato, l’ex Juventus considera l’organico del Napoli di livello e costruito bene. Inoltre, quello dei soldi non sarebbe un problema, poiché accetterebbe anche con cifre simili a quelle di Carlo Ancelotti, ovvero, 8 milioni lordi e 4 netti. Per quanto riguarda i calciatori, vorrebbe degli elementi funzionali, non dispendiosi. Per esempio, se Osimhen andasse via vorrebbe Romelu Lukaku e Dejan Kulusevski.