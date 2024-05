Film scudetto, domani la conferenza stampa di presentazione e l’anteprima. I dettagli

Domani, giovedì 2 maggio alle ore 11 andrà in scena la conferenza stampa di presentazione del film Sarò Con Te, alla presenza del regista Andrea Bosello, che ripercorre l’annata del terzo scudetto del Napoli. Lo svela l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport. Nell’evento, che si terrà nella sala stampa del Maradona, verrà presentata la pellicola. E sempre domani, aggiunge il quotidiano, andrà in onda l’anteprima al cinema Metropolitan alle ore 19:30. Per tifosi e spettatori invece, il primo appuntamento sarà per il giorno venerdì 3 maggio alle ore 23.