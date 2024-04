CdS – Retroscena Manna, Zeman a Lugano voleva parlare solo con lui. Fu così che divenne Ds

È stati Zdenek Zeman a “inventare” Giovanni Manna come direttore sportivo. Lo svela l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, raccontando un curioso retroscena. L’allenatore boemo, ai tempi sotto contratto con il Lugano, pretese di parlare solo con l’attuale dirigente della Juventus, ai tempi reduce dall’esperienza al Chiasso. Voleva Manna come uomo con cui confrontarsi e allo stesso tempo averlo come riferimento e ponte con la società. Dopo alcuni mesi di ottimo lavoro, venne promosso a responsabile dell’area tecnica.