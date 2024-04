Avv Lubrano: “La situazione per il Napoli è tranquilla. Gli azzurri rischiano solo in caso di nuove prove”

Enrico Lubrano, legale del Napoli, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli della questione Osimhen: “Se si arrivasse ad un rinvio a giudizio c’è il rischio di una ricaduta dal punto di vista sportivo. E’ un rischio però molto risicato, considerando che il Napoli è già stato assalto in maniera totale e questa decisione è passata in giudicato visto che nessuno si è opposto. Se non compaiono nuovi elementi non può riaprirsi il processo, ma in campo legale mai dire mai.

Revocazione l’unica ipotesi ma possibile solo in pochi casi, come quello della Juve, prima prosciolta, poi di nuovo indagata perchè la procura di Torino ha inviato alla procura generale un fascicolo con nuove prove ed elementi che riguardavano una serie di condotte che avevano alterato dal punto di vista finanziario i bilanci. In quel caso erano emersi fatti nuovi che andavano analizzati.

Nel caso del Napoli non ci sono nè nuovi elementi nè pluralità di condotte sbagliate e quindi la questione dovrebbe andare diversamente. Anche perchè dal punto di vista penale il processo sembra poter andare per il verso giusto”.