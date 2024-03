Ssc Napoli, il report di allenamento del giorno 28 marzo. Forte contrattura per Kvaratskhelia

La Ssc Napoli, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso noto il report di allenamento del giorno 28 marzo. Sono state svelate le condizioni di Khvicha Kvaratskhelia, uscito malconcio nel corso della partita Georgia-Grecia.

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Atalanta in programma sabato alle ore 12.30 per la trentesima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro tattico e partitina a campo ridotto. Sono rientrati tutti i calciatori impegnati con le Nazionali. Kvaratskhelia è stato visitato e sottoposto ad esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una forte contrattura del muscolo adduttore della coscia sinistra. L’attaccante azzurro ha svolto terapie e lavoro in palestra”.