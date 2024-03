Kvara verrà valutato oggi: in caso di forfait già scelta l’alternativa

Kvara è atterrato da poco a Napoli e oggi si sottoporrà agli esami per capire quanto e se dovrà restare fermo dopo l’infortunio rimediato in Nazionale. Pasquale Tina, inviato Radio Marte a Castel Volturno, ha detto questo ai microfoni di Forza Napoli Sempre: “La prudenza prima di tutto: si valuterà il da farsi dopo gli esami. Kvara è uscito contro la Grecia toccandosi l’inguine dalla parte sinistra. Questa mattina è arrivato a Napoli e nel pomeriggio farà le visite. Sembra un problema muscolare ma ancora non si conosce l’entità. Se non dovesse recuperare per sabato spazio a Raspadori con Osimhen e Politano”.