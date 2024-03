Sollazzo: “Auguro a Juan Jesus che non squalifichino Acerbi”

Il giornalista e scrittore Boris Sollazzo ha parlato del caso Acerbi-Juan Jesus ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Di seguito quanto dichiarato: “Credo che dieci turni di squalifica a Juan Jesus non glieli tolga nessuno, perché questa grave colpa di essere nero e sincero in un mondo ipocrita come quello del calcio è eccessiva. Io auguro a Juan Jesus che non squalifichino Acerbi, perché non mi stupirebbe se nelle prossime nove partite subisse quattro espulsioni. Loro preferivano Koulibaly che si faceva espellere e il Napoli perdeva 2-0. Invece un ragazzo intelligente, padre di tre figlie, che non si fa provocare come è successo a Simeone. Ricordiamo che Acerbi lo fa costantemente e il Napoli ha perso una Supercoppa così. Simeone che è un bravissimo ragazzo ci è cascato, Juan Jesus che è un uomo fatto e finito è andato dall’arbitro a dirgli cosa aveva detto Acerbi, se no doveva tirargli un cartone in faccia. Gli auguro veramente che Acerbi non venga squalificato, altrimenti sarà vittima di rappresaglie che neanche il Ku Klux Clan“.