Gazzetta – Il Napoli pensa a David Hancko, la richiesta del Feyenoord è di 25 milioni

Stando a quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il nuovo nome per la difesa è quello dello slovacco David Hancko: “Sono ben altri tempi rispetto a quando l’Uefa in un report del 2018 parla di Hancko, appena acquistato dalla Fiorentina, sostenendo che in Slovacchia lo ritengono il nuovo Paolo Maldini. Delle sue qualità si vede poco a Firenze, tanto che i viola al termine della stagione lo cedono allo Sparta Praga. In Repubblica Ceca si mette in mostra, fino a convincere il Feyenoord a investire la cifra record di circa 9 milioni, rendendolo l’acquisto più costoso della storia della squadra. È un punto fermo della Slovacchia. Le richieste da Rotterdam sono piuttosto alte: non meno di 25 milioni“.