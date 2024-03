Il Napoli lascerà Castel Volturno entro giugno 2025.

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, infatti, gli azzurri dovranno trovare un altro centro di allenamento, dato che tutti i campi e gli uffici della società partenopea verranno riutilizzati per altri scopi e dunque ADL e società dovranno trovare un’altra soluzione per trovare nuovi spazi disponibili. Si potrebbe trovare anche una soluzione nella zona interna di Napoli.