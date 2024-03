Slovacchia-Austria – Nell’amichevole di preparazione ad Euro2024 per la nazionale di Calzona c’è Lobotka dal 1′

Alle ore 18 scende in campo la Slovacchia allenata dall’attuale tecnico azzurro Francesco Calzona in amichevole contro l’Austria. Per la nazionale slovacca si tratta di una match di preparazione per quello che sarà poi l’europeo che si giocherà nei prossimi mesi. Nelle fila della compagine allenata da Calzona c’è titolare un suo fedelissimo nel club campano, ovvero Stanislav Lobotka. Il mediano parte titolare a centrocampo assieme ad un ex Serie A, ovvero Juraj Kucka, e il centrocampista del Verona Ondrej Duda. Oltre a questi due giocatori del campionato italiano ci sono altri 3 giocatori: Norbert Gyomber della Salernitana, Adam Obert del Cagliari e Tomas Suslov del Verona. Dall’altra parte invece c’è l’Austria di un ex grande obiettivo del Napoli per la difesa, ovvero Kevin Danso del Lens. Queste le formazioni ufficiali:

Slovacchia – Dubravka; Pekarik; Gyomber; Obert; Hancko; Kucka; Lobotka; Duda; Suslov; Bozenik; Haraslin

Austria – Pentz; Lainer; Querfeld; Danso; Mwene; Selwald; Grillitsch; Laimer; Baumgartner; Sabitzer; Gregoritsch